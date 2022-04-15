Karşıyaka'da kaleciler formaya hasret kaldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da kaleciler formaya hasret kaldı

15.04.2022 13:29
Karşıyaka'da kaleciler formaya hasret kaldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 hafta öncesi iddiası bulunmayan Karşıyaka'da bu sezon Yusuf dışında hiçbir kaleci şans bulamadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 hafta öncesi iddiası bulunmayan Karşıyaka'da bu sezon Yusuf dışında hiçbir kaleci şans bulamadı. Kadrosunda 5 file bekçisi bulunan yeşil-kırmızılı ekipte diğer eldivenler kaleyi hiç devralamadı. Kaf-Kaf'ta transfer yasağının açılmasıyla sezon başında kadroya katılan Yusuf, ligde oynanan 30 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu. Kulüpte bu sezona kadar son 3 yıldır 1 numaralı kaleci olan altyapı patentli Erdoğan, ligde hiç forma giyemedi. Erdoğan, bu sezon yalnız 2 Türkiye Kupası maçına çıkabildi. Yine altyapı patentli Efe Öcal, devre arasında takıma dönüp hiç kadroya giremedi. Sezon başında transfer edilen genç kaleci Yunus, forma giyemeyip ardından sakatlık problemiyle sezonu kapatırken, ara transfer döneminde alınan Evra Saner de hiç forma yüzü görmedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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