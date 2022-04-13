Karşıyaka'da kiralıklar dönecek - Son Dakika
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Karşıyaka'da kiralıklar dönecek

13.04.2022 12:35
Karşıyaka'da kiralıklar dönecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 haftaya iddiasız girerek şimdiden yavaş yavaş yeni sezonla ilgili planlar yapmaya başlayan Karşıyaka'da 5 kiralık futbolcudan 4'ünün sözleşmesi bitecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 haftaya iddiasız girerek şimdiden yavaş yavaş yeni sezonla ilgili planlar yapmaya başlayan Karşıyaka'da 5 kiralık futbolcudan 4'ünün sözleşmesi bitecek. Takıma devre arasında kiralık olarak katılan 5 isimden Can Muhammet, Kerem, Denis ve Tuncay Turgay, sezon sonunda kulüplerine dönecek. Santrfor Can, şimdiye kadar yeşil-kırmızılı formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta oynayıp 2 gol attı. Ofansif orta saha Kerem, 1'i ilk 11'de 9 maçta süre aldı. Stoper Denis, 2'si 11'de 6 maçta forma giydi. Sağ bek Tuncay Turgay, 3 maçta kısa süreler alabildi. Karşıyaka'ya yine bu yıl ara transfer döneminde kiralık olarak gelerek sözleşmesi 1 sezon daha süren tek isim olan Aykut ise 5'i ilk 11'de 7 maçta oynadı. Stoper ve sağ bek olarak görev yapabilen Aykut, özellikle Ertuğrul'un cezalı olduğu maçlarda forma giydi.


- İzmir
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Karşıyaka iskeleti koruyacak Karşıyaka iskeleti koruyacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kiralıklar dönecek - Son Dakika


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