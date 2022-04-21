Karşıyaka'da son şanslar - Son Dakika
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Karşıyaka'da son şanslar

21.04.2022 11:59
Karşıyaka'da son şanslar

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça hiçbir iddiası bulunmadan giren Karşıyaka'da sezon sonunda kalacak gidecek isimler netleşecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça hiçbir iddiası bulunmadan giren Karşıyaka'da sezon sonunda kalacak gidecek isimler netleşecek. Geçen yıl transfer yasağını 5 sene sonra açmasına rağmen yeni aldığı 20 futbolcunun çoğundan beklediğini bulamayıp aylarca düşme hattında kalan Kaf-Kaf, yeni sezonda da aynı hataya düşmemek için tercihlerini doğru yapmaya çalışacak.

Takımda sezon boyunca verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak yeşil-kırmızılılar, bu kez iskelet kadroyu koruyup nokta takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk kovalamayı hedefliyor. Ligin son haftaları Teknik Direktör Erman Güraçar'ın gözüne girmek isteyen futbolcular için son fırsat olacak. Karşıyaka'da sezon sonunda kiralık futbolcular Can Muhammet, Denis, Kerem, Tuncay Turgay'ın yanı sıra bekleneni veremeyip devre arasında da kulüp bulmaları istenen Alperen, Sefer gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.


Karşıyaka'da son şanslar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da son şanslar - Son Dakika


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