Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da - Son Dakika
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Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da

27.05.2022 10:53
Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayıp tatile çıkan Karşıyaka, yeni sezon için hazırlıklara 11 Temmuz Pazartesi günü başlamayı planlıyor.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayıp tatile çıkan Karşıyaka, yeni sezon için hazırlıklara 11 Temmuz Pazartesi günü başlamayı planlıyor. 4 Eylül'de start alacak lig öncesi yaklaşık 2 aylık hazırlık dönemi geçirecek İzmir temsilcisi, çalışmalarının ilk etabını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürdükten sonra 2 farklı kampa gidecek. Karşıyaka, ikinci etap kampında hazırlık maçlarıyla lige bilenecek. İç transferi Metin Peker hariç tamamlayan yeşil-kırmızılarda dış transfer görüşmeleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Karşıyaka, hazırlık dönemini tam kadro geçirmeyi hedefliyor.


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Karşıyaka'nın transfer planı hazır Karşıyaka'nın transfer planı hazır
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da - Son Dakika


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