Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayıp tatile çıkan Karşıyaka, yeni sezon için hazırlıklara 11 Temmuz Pazartesi günü başlamayı planlıyor. 4 Eylül'de start alacak lig öncesi yaklaşık 2 aylık hazırlık dönemi geçirecek İzmir temsilcisi, çalışmalarının ilk etabını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürdükten sonra 2 farklı kampa gidecek. Karşıyaka, ikinci etap kampında hazırlık maçlarıyla lige bilenecek. İç transferi Metin Peker hariç tamamlayan yeşil-kırmızılarda dış transfer görüşmeleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Karşıyaka, hazırlık dönemini tam kadro geçirmeyi hedefliyor.