Karşıyaka\'da Transfer Hareketliliği

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirip eski oyuncuları Egemen Güven ile Samet Geyik'i yuvaya döndüren Karşıyaka; Yalovaspor'dan 22 yaşında, 1.93 boyundaki Ege Özçelik'i kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, altyapısından yetiştiği kulübe 2022'de dönen 30 yaşında, 2.07 boyundaki takım kaptanı Mert Celep'le de resmi olarak 1 yıllığına yeniden anlaştığını duyurdu.

Karşıyaka'nın transfer listesinde geçen sezonu Yalovaspor'da tamamlayıp, Lübnan ekibi Sagesse SC'de forma giyen 30 yaşındaki Sloven forvet Martin Krampelj'in de olduğu öğrenildi.