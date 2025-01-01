Karşıyaka'da Yabancı Oyuncular Ardışık Ayrılıklar Yaşıyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yabancı Oyuncular Ardışık Ayrılıklar Yaşıyor

Karşıyaka\'da Yabancı Oyuncular Ardışık Ayrılıklar Yaşıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, yabancı oyuncularının maaşlarını yatırarak takımın dağılmasını önlemeye çalışıyor. Jerry Boutsiele'nin ardından Damien Jefferson da sözleşmesini tek taraflı feshetti. Karşıyaka, FIBA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

01.01.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
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BASKETBOL Süper Ligi'nde kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancı oyuncuların maaşlarını camianın önemli isimlerinin desteğiyle yatırıp takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da Jerry Boutsiele'den sonra Damien Jefferson da ayrıldı. Geçen hafta ihtar çektikten sonra Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Boutsiele, Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC'ye imza atarken, 27 yaşındaki forvet Jefferson ise maaş ödemesi ihtar süresinin son günü yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Jefferson'un Avrupa'da bir daha forma giymeme kararı alıp ülkesi ABD'de oynamak istediği ve yaşanan maaş gecikmeleri nedeniyle psikolojik olarak etkilenip ayrılmayı seçtiği öğrenildi. Karşıyaka, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından FIBA'ya başvuracak. Kadrosunda McCollum, Russell, McDermott ve Webb olmak üzere 4 yabancısı kalan yeşil-kırmızılılar pazar günü iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak maça kadar yerli oyunculara da maaş ödemesi yapmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Yabancı Oyuncular Ardışık Ayrılıklar Yaşıyor - Son Dakika

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