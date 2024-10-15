Karşıyaka\'dan İlk Galibiyet

Spor

Saint-Quentin: 84-74

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Geert Jacobs (Belçika)

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, McCollum 21, Jefferson 18, Webb 8, Boutsiele 8, Russell 16, Ergi Tırpancı 1, Mehmet Efe Demirel 1, Muhsin Yaşar, Hakan Sayılı

SAINT-QUENTIN: Traore 11, Oniangue 15, Moore 8, Olejniczak 10, Goudou-Sinha 8, Pfister 2, Robinson 18, Silva 2, Kirkwood, Diakite

1'İNCİ PERİYOT: 28-17

İLK YARI: 47-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-62

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sezona evinde Tenerife'ye yenilerek başlayan Karşıyaka, Fransız temsilcisi Saint-Quentin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı: 84-74. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta temsilcimizden McCollum 21, Jefferson 18, Russell 16 sayı attı. Mücadeleyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü'yle birlikte saha kenarından izledi. Yeşil-kırmızılılarda ayak bileğinden sakatlanan McDermott'un yanı sıra Aliağa Petkimspor'la anlaştığı öğrenilen Thomas Akyazılı forma giymedi. Karşıyaka, Avrupa'da grubunda sonraki maçında 30 Ekim'de Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos'a konuk olacak.

Maçın başında McCollum ve Jefferson'un basketleriyle 10'a 3'lük seri yakalayan Karşıyaka, yine McCollum'un skorer oyunuyla farkı açtı. İlk bölümde Karşıyaka lehine fark 11 sayıya çıktı. İlk periyot 28-17 sonuçlandı. İkinci periyotta Russell ve Webb'in skor katkısıyla rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz, farkı 17 sayıya kadar taşıdı. Devre arasına 47-37 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta 10-0'lık seri yakalayan Fransız ekibi, farkı 3 sayıya kadar indirdi. Periyot 68-62 bitti. Son periyotta Jefferson ve Kenan'la kritik 3 sayılık isabetler bulan yeşil-kırmızılı ekip, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 84-74 galip ayrıldı.