Karşıyaka deplasmanda oynuyor - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Karşıyaka, yarın Edirnespor deplasmanında terleyecek. Edirne 25 Kasım Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ertuğrul'un cezasının bittiğini yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan kırmızı kart, Özgür ve İhsan Furkan ise sarı kart cezalısı durumunda. Ligde Kaf-Kaf sezonun son 4 maçına 41 puanla 9'uncu sırada girdi. İddiası bulunmayan İzmir temsilcisinde teknik direktör Erman Güraçar'ın kadroda daha çok genç oyuncuya şans vermesi bekleniyor.