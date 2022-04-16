Karşıyaka deplasmanda oynuyor - Son Dakika
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Karşıyaka deplasmanda oynuyor

16.04.2022 10:55
Karşıyaka deplasmanda oynuyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Karşıyaka, yarın Edirnespor deplasmanında terleyecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Karşıyaka, yarın Edirnespor deplasmanında terleyecek. Edirne 25 Kasım Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ertuğrul'un cezasının bittiğini yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan kırmızı kart, Özgür ve İhsan Furkan ise sarı kart cezalısı durumunda. Ligde Kaf-Kaf sezonun son 4 maçına 41 puanla 9'uncu sırada girdi. İddiası bulunmayan İzmir temsilcisinde teknik direktör Erman Güraçar'ın kadroda daha çok genç oyuncuya şans vermesi bekleniyor.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Edirnespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka deplasmanda oynuyor - Son Dakika


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