Karşıyaka eleme yapacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karşıyaka, kalabalık kadrosundan eleme yapacak. Transferde İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay, Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu ve geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çorum FK'dan ofansif orta saha Kerem Pala'yı alarak 6 takviye yapan, U19 takımından da 9 genci antrenmanlara alan Kaf-Kaf, 30 kişiyi geçen kadroyu 25'e çekmeyi planlıyor. Bolu'ya 22 Temmuz'da kampa gidecek Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen altyapı patentli futbolculardan Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'la yollar ayrılırken, İlyas ise takıma dönmüştü.

- İzmir