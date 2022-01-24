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Karşıyaka futbolda kabus görüyor - Son Dakika

Karşıyaka futbolda kabus görüyor

24.01.2022 12:23
Karşıyaka futbolda kabus görüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Karşıyaka, ilk yarıdaki kötü gidişin ardından ikinci yarıda da 2'de 0 çekti, zirve hedeflerken kendisini düşme kalma yarışında buldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Karşıyaka, ilk yarıdaki kötü gidişin ardından ikinci yarıda da 2'de 0 çekti, zirve hedeflerken kendisini düşme kalma yarışında buldu. 3'üncü Lig'de 2019 ve 2020 yıllarında üst üste 2 kez Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen, geçen sezon ilk yarıda grubunda liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Karşıyaka'da bu sezon 5 senedir devam eden transfer yasağının açılması da derman olmadı. Sezon başında 12, ara transfer döneminde de yasağı ikinci kez kaldırıp 5 olmak üzere toplam 17 takviye yapan Karşıyaka, 19 maçta 21 puan toplayabildi.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Yeni transferleriyle bambaşka bir kimlikle girmek istediği ikinci yarıda Erokspor'a iç sahada 2-1 yenildikten sonra üst sıralardaki en önemli rakiplerinden İçel İdmanyurdu'na da deplasmanda aynı skorla teslim olan Karşıyaka, ilk 5'in 12 puan gerisine düşüp şampiyonluk hayalinden sonra Play-Off hedefine de şimdiden büyük oranda veda ederken, kendisini amatör kümeye düşme kalma yarışında buldu.

Karşıyaka'nın düşme hattının 3 puan üzerinde yer aldığı grupta 18 puanla düşme barajındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un Gümüşhanespor deplasmanı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. 20 puanlı Çankaya FK da son sıradaki Karabükspor deplasmanına aynı nedenle çıkamadı. Kalan haftalarda alt sıralardan bir an önce kurtulmaya çalışacak Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada yönetime büyük tepki gösterip istifaya davet etti.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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