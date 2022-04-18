Karşıyaka idare etti - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kaldıktan sonra Criptoswaps Edirnespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde sezonun ikinci yarısına üst üste 2 yenilgiyle başlayıp düşme hattına kadar gerileyen Kaf-Kaf, ardından teknik direktör Erman Güraçan yönetiminde oynadığı son 12 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanının uzatma anlarında kalesinde gördüğü tek golle mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik alıp düze çıktı. Ligde bitime 3 hafta kala 42 puanla 9'uncu sırada bulunup tehlike yaşamayan Karşıyaka, pazar günü şampiyonluk yarışındaki Fethiyespor'u ağırladıktan sonra Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak.

- İzmir