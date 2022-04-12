Karşıyaka iskeleti koruyacak - Son Dakika
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Karşıyaka iskeleti koruyacak

12.04.2022 12:39
Karşıyaka iskeleti koruyacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiası bulunmayıp son 4 haftada prestij mücadelesi verecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, yeni sezonda takımın iskeleteni koruyup nokta takviyeler yapmak istediklerini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiası bulunmayıp son 4 haftada prestij mücadelesi verecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, yeni sezonda takımın iskeleteni koruyup nokta takviyeler yapmak istediklerini söyledi. Bu sezon transfer yasağını 5 yıl sonra açarak sezon başı ve devre arasında toplam 20 takviye yapan yeşil-kırmızılılarda Erman Güraçar, "Takımın son haftalarda geldiği durumdan memnunuz. Bu kadroyu ana hatlarıyla koruyup net oyuncu takviyeleri yapmak istiyoruz. Çok transfere sıcak bakan bir teknik direktör değilim. Ne kadar çok transfer, o kadar hata yapmışsınız demektir. Bu kadro, birkaç iyi takviyeyle hedefe oynayacak güçte" dedi. Kaf-Kaf'ta Erman Güraçar, kalan haftalarda genç futbolculardan daha çok yararlanacaklarını açıklamıştı.


- İzmir
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Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970 Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka iskeleti koruyacak - Son Dakika


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