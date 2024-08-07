Karşıyaka, Mert Celep ile anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, Mert Celep ile anlaştı

Karşıyaka, Mert Celep ile anlaştı

Karşıyaka Basketbol Kulübü, altyapıdan yetişen Mert Celep ile yeni sezon öncesi anlaşma sağladı. Celep, geçen sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde takımına katkı sağladı.

07.08.2024 13:39
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, altyapı patentli 29 yaşındaki uzun forveti Mert Celep'le yeniden anlaştı. Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarda 2012-2014 ve 2016-2018 yılları arasında kadroda yer alıp iki sezon önce yuvaya dönen Mert, yeni sezon öncesi imza attı. Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren 2.06 boyundaki Mert Celep, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 2.5 sayı, 1.3 ribaund, 0.3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 1.0 sayı, 1.6 ribaund, 0.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Kaynak: DHA

Basketbol, Karşıyaka, Spor, Güncel, Son Dakika

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