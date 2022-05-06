Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor

06.05.2022 11:36
Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı çıkışla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, sezonu yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında noktalayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı çıkışla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, sezonu yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında noktalayacak. Başpınar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. İddiasız kalmasına rağmen son haftalarda Play-Off yarışındaki rakiplere karşı as kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda cezalı Ertuğrul görev yapamayacak. Sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirmek isteyen Karşıyaka grupta 46 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Kırıkkale ise son hafta öncesi 57 puan ve genel averajla Play-Off hattında 5'inci basamakta bulunuyor. Erman Güraçar, son hafta da kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyaka son hafta tam kadro Karşıyaka son hafta tam kadro Karşıyaka'da Güraçar rapor verecek Karşıyaka'da Güraçar rapor verecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka sezonu gurbette bitiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement