Karşıyaka, Türk Telekom ile Kritik Maçta

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nin aralıksız 51 yıllık en köklü kulüplerinden Karşıyaka alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği sezonda yarın kritik randevuda Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Bilet fiyatları tam ve öğrenci 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Hakan Sayılı iyileşirken, Gallinat'ın ise maça yetişmesi zor. Bitime 3 maçı kalan Karşıyaka bu maçın ardından 14 Mayıs Çarşamba günü de erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek. Önceki hafta oynanması gereken maç Anadolu Efes'in EuroLeague'de Panathinaikos'la oynadığı Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti. Son hafta ise Tofaş'a konuk olacak Kaf-Kaf'ın 27 haftada 10 galibiyeti bulunuyor. Hafta içinde basketbol takımına yemek veren Karşıyaka Danışma Kurulu, Telekom galibiyeti için esktra prim açıkladı.