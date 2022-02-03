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Karşıyaka'ya dişli rakip - Son Dakika

Karşıyaka'ya dişli rakip

03.02.2022 12:45
Karşıyaka'ya dişli rakip

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan 22 puanlı Karşıyaka, bu hafta en zorlu sınavlarından birini verecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan 22 puanlı Karşıyaka, bu hafta en zorlu sınavlarından birini verecek. Ligde cumartesi günü Play-Off barajında yer alan 35 puanlı Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a konuk olacak yeşil-kırmızılılar, son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan rakibinin namağlup serisini sonlandırmaya çalışacak.

Karşıyaka, son 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzon temsilcisine yenilmesi durumunda 7 haftadır galip gelemediği gibi küme düşme stresi yaşamaya başlayacak. Son galibiyetini geçen 28 Kasım'da Edirnespor karşısında 4-2'lik skorla alan Karşıyaka, Ofspor maçını kazanırsa 70 gün sonra taraftarının yüzünü güldürecek.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Cumartesi, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya dişli rakip - Son Dakika Spor


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