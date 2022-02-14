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Karşıyaka'ya Karabük morali - Son Dakika

Karşıyaka'ya Karabük morali

14.02.2022 13:34
Karşıyaka'ya Karabük morali

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretiyle taraftarına korkulu rüya gördüren Karşıyaka, 1 puanla son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek kendine geldi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretiyle taraftarına korkulu rüya gördüren Karşıyaka, 1 puanla son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek kendine geldi. Sezon başında da ilk 4 hafta galibiyet alamadıktan sonra ilk 3 puanını gençlerle mücadele eden zayıf rakibini 4-0 yenerek alıp silkinen Karşıyaka, ikinci yarının ilk galibiyetini de Karabükspor önünde aynı skorla elde etti. Zirve ve Play-Off yarışının çok gerisine düştüğü grupta Karabükspor galibiyetiyle 26 puana ulaşan Karşıyaka, düşme hattıyla arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Haftaya grubun güçlü ekiplerinden Orduspor 1967'ye konuk olacağı maç öncesi moral kazanan yeşil-kırmızılılarda transferin son günü Altınordu'dan kiralanan 21 yaşındaki stoper Aykut da Metin'in yokluğunda ilk 11'de görev yaptı. Aykut bu sezon daha önce 2'nci Lig'de Niğde Anadolu'ya kiralanmıştı.

FURKAN EN GOLCÜKarşıyaka'da sezonun ilk yarısında kadronun banko isimlerinden olmasına rağmen hiç skor üretemeyen İhsan Furkan, ikinci yarının en golcü ismi oldu. Karabükspor'a gol atan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan, son 4  maçta 3'üncü kez ağları sarstı. Yeşil-kırmızılılarda Karabük önünde tabelayı değiştiren isimlerden Samican bu sezon 4'üncü, Cenk 2'nci, Namık Barış ise ilk golünü attı.


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Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Karabük morali - Son Dakika Spor


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