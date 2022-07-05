Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı - Son Dakika
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Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı

05.07.2022 12:54
Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Altınordu'dan sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu'na talip olurken, genç futbolcuyu 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un da istediği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Altınordu'dan sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu'na talip olurken, genç futbolcuyu 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un da istediği öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Isparta 32 Spor'da görev yapan 21 oyuncu konusunda son kararı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın vereceği bildirildi.

Altınordu'dan geçen sezon Aykut'u geçen hafta ise Polat'ı kiralayan yeşil-kırmızılılar, yine kiralık olarak almak istediği Altar Han transferinde beklemeye geçti. Altar Han geçen sezon 2'nci Lig'de Isparta ekibinde 15 maçta 4 gol kaydetti. Genç futbolcu, Teknik Direktör Erman Güraçar'ın Niğde Anadolu FK'dan öğrencisiydi.


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Altınordu'da 12 genç göze giremedi Altınordu'da 12 genç göze giremedi Karşıyaka'da Polat transferi bitti Karşıyaka'da Polat transferi bitti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Altınordu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı - Son Dakika
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