Altınordu'dan geçen sezon Aykut'u geçen hafta ise Polat'ı kiralayan yeşil-kırmızılılar, yine kiralık olarak almak istediği Altar Han transferinde beklemeye geçti. Altar Han geçen sezon 2'nci Lig'de Isparta ekibinde 15 maçta 4 gol kaydetti. Genç futbolcu, Teknik Direktör Erman Güraçar'ın Niğde Anadolu FK'dan öğrencisiydi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı - Son Dakika

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