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Karşıyaka zorlu deplasmanda - Son Dakika

Karşıyaka zorlu deplasmanda

19.02.2022 11:17
Karşıyaka zorlu deplasmanda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, yarın zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, yarın zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Yeni Ordu Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 12.30'da çalacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı duruma düşen takım kaptanı Mustafa Aşan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta son 7 maçını üst üste kazanan Ordu temsilcisi, topladığı 41 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin gerisinde kalıp alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kaf-Kaf ise 26 puanla 11'inci basamakta bulunuyor.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Orduspor, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka zorlu deplasmanda - Son Dakika Spor


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