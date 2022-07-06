Karşıyakalı Enes milli takımda kızardı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısında forma giyen Mehmet Enes Gülalan, U18 Milli Takımı'nda üzücü bir deneyim yaşadı. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, B Grubu ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup ederken bu karşılaşmada görev almayan Enes, ay-yıldızlıların Portekiz'e 2-0 yenildiği ikinci randevuda ilk 11'de şans buldu. Genç savunmacı 18'inci dakika ilk sarı kartını görüp, 37'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

U18 Milli Takımı, son grup maçında İtalya ile 0-0 berabere kalırken, Enes cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında ise Fas'a 4-2 mağlup olarak Akdeniz Oyunları'nı 4'üncü sırada tamamladı. Stoper olmasına rağmen milli takımda sağ bek olarak görev yapan Karşıyakalı Enes Gülaslan, cezasını tamamladıktan sonra oynanan Fransa ve Fas karşılaşmalarında şans bulamadı. Genç oyuncu 5 maçın 1'inde 37 dakika oynadı.