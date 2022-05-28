Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı

28.05.2022 21:59

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlerde 60 başpehlivan, 70 başaltı olmak üzere 800'ü aşkın güreşçi mücadele etti.

Finalde İsmail Balaban ile İsmail Koç karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından puanlamayla üstünlük sağlayan İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Balaban'a altın kemeri taktı, diğer sporcuları da tebrik etti.

Güreşte dereceye girenlere de ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer verdi.

Etkinlik gelecek yıllarda devam edecek

Güreşlerin ağası ise 1 milyon 400 bin lira ile Arif Ardıç oldu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, kültürel değerleri ve tarihi varlıkları geleceğe taşımak için bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların ata sporu yağlı pehlivan güreşlerini yıllardır özlemle beklediklerini dile getiren Ulutaş, "Geçmişte mahallelerimizde, düğünlerimizde bu tür etkinlikler yapılıyordu. Büyükşehir yasası sonrasında bunu bütünleştirmek, güreşleri bir organizasyonla taçlandırmak istedik. Bu başlangıcı birlikte yaptık. Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle Kaş yoluna devam edecek." diye konuştu.

Ulutaş, güreş etkinliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik, ödül töreni ile sona erdi.

Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 28 Mayıs'ta yapılacak Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 28 Mayıs'ta yapılacak
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 22:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement