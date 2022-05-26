Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 28 Mayıs'ta yapılacak

Antalya'da 28 Mayıs'ta düzenlenecek "Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde, 800'den fazla pehlivanın er meydanına çıkacağı bildirildi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilecek güreşlere, 60'ı başpehlivan ve 70'i başaltı olmak üzere 800'ü aşkın pehlivan katılacak.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Recep Kara, İsmail Koç, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ve Nedim Gürel'in de mücadele edeceği güreşlerde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

"Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri" dolayısıyla yarın Ova Stadyumu'nda Fatma Turgut ve Sinan Akçıl konser verecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bu yıl birincisini düzenledikleri güreşlere tüm halkı davet etti.