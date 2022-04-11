Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

11.04.2022 14:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı, 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 para spor branşı olmak üzere 24 branşta gerçekleştireceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı, 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 para spor branşı olmak üzere 24 branşta gerçekleştireceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, Türkiye olarak sporda başarı çıtasını yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü olduğu alanlardan birinin de spor turizmi olduğunu belirten Kasapoğlu, salgına rağmen geçen yıl Türkiye'de 164 farklı spor organizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konya'nın 9-18 Ağustos tarihlerinde 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacağını anımsatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm hazırlıkları hep birlikte sürdürüyoruz. 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 para spor branşı olmak üzere 24 farklı branşta oyunları gerçekleştireceğiz. Oyunlar köyünden ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar gerek tüm adımları hep birlikte atıyoruz. Sadece Konya'mıza değil, İslam alemine yaraşır bir şekilde mükemmel bir organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kasapoğlu, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun Konya'da yapıldığını ve mayıs ayında bitirileceğini dile getirdi.

Olimpik yüzme havuzu ve atletizmin pistinin hizmete hazır hale geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda, altını çizdiğimiz yol haritası üzerinden birlikte geçeceğiz. Ortak akılla, istişareyle el ele vererek yolumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda oyunları temsil edecek maskotumuz için bir isim yarışması düzenlemiştik. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde maskotumuzun ismini de sizlere duyuracağız."

Konuşmaların ardından toplantı, Bakan Kasapoğlu başkanlığında basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Uğur Erdener, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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