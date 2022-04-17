Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

17.04.2022 18:49
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk oldukları Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk oldukları Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, "Karşılaşmada istediğimiz performansı sergileyemedik. Kırmızı karttan sonra oyun farklı bir yere gitti. Risk almaya çalıştık. Üzücü bir performans sergiledik. Sezon başında bu noktalara geleceğimizi kimse düşünmezdi. Ancak buraya kadar geldik. Hızlı bir şekilde toparlanıp istediğimiz hedefe ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor ile yapacakları maça ilişkin konuşan Montella, "Bu maçtaki performansımızın tam tersini göstermemiz lazım. O maça iyi motive olacağız. İyi bir performans yetmeyecek. Daha fazlasına da ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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