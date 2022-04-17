Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

17.04.2022 18:54
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maç boyunca çok üstün oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maç boyunca çok üstün oynadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Müsabakaya inanılmaz derecede iyi başladık. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımızı düşünüyoruz. 11'e 11 oynarken 2 gol bulduk. Rakip takımdan oyuncunun atılmasıyla fark daha da açıldı. İkinci yarının başından bu yana inanılmaz bir performans ortaya koyuyoruz. Futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Kalan 5 maçta en fazla puanı alıp, ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta teknik direktör Sami Uğurlu'nun önemli rol oynadığına vurgu yapan Ümit Şengül, "Sami hocamızın takımı tanımasının çok büyük etkisi var. Oyuncu grubunu iyi tanıyor. Takıma neler yapılacağını biliyordu. O hamleleri yaptı ve bu noktalara geldik. Bu, Sami hocanın başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek Ümit Şengül: 'En iyisini yapmaya çalışıyoruz' Ümit Şengül: 'En iyisini yapmaya çalışıyoruz'

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 19:00:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement