Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa maçının ardından

21.05.2022 18:30

Kasımpaşa maçının ardındanMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, sezonun ikinci yarısında müthiş işler yaptıklarını söyledi.

Kasımpaşa maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, sezonun ikinci yarısında müthiş işler yaptıklarını söyledi. "Maç öncesi bir hedefimiz vardı" diyen Şengül, "Kasımpaşa tarihinin puan anlamında en çok puan toplama rekorunu kırmak için sahaya çıktık. Bunu başardığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ümit Şengül, "Sezona inanılmaz kötü başlayan ve herkesin küme düştü dediği bir Kasımpaşa vardı. İkinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımıyız. Oyuncularımız inanılmaz işler başardı. Ligin gol kralı bizde, milli takıma 2-3 oyuncu verdik. Çok kaliteli bir kadromuz var. Futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Kasımpaşa inşallah üzerine koyarak devam edecek ve hedef kovalayan bir takım olacak" dedi.

SEFER YILMAZ: "GENÇLERİMİZ İYİ OYNADI"

Kasımpaşa'yı galibiyeti nedeniyle kutlayan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İkinci yarının flaş ekibi olduklarını gösterdiler. Ön tarafta çok etkili oyuncuları var, skoru o oyuncular belirledi. Biz kaçırdık, onlar attı. Bizi sevindiren olay, ilk 11 ve sonradan oyuna giren 4 genç oyuncumuz. İyi oynadılar, ışık verdiler. Önümüzdeki sene kulübün o genç kardeşlerimize ihtiyacı olacak. Yeni sezon daha güçlü bir Altay'la karşınıza çıkmak istiyoruz" dedi.

Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından

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Kaynak: DHA

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