Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaslarıyla gövde gösterisi yapan bir sporcu, kendisine göre daha zayıf bir rakibi ile bilek güreşinde karşı karşıya geldi. Hakemin start vermesinin ardından tüm gücüyle rakibine yenmek için hücum eden kaslı sporcu, uzun süren uğraşı sonuç vermeyince mücadeleyi kaybetti.

Bilek güreşi sahnesi, gücün her zaman sadece kas kütlesiyle ölçülemeyeceğini gösteren unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. 

İRİ GÖVDESİYLE ŞOV YAPTI AMA...

İri fiziği ve kaslı yapısıyla podyumda gövde gösterisi yapan sporcu, kendisinden çok daha zayıf görünen rakibiyle masaya oturdu. 

BEKLENMEYEN BİR MAĞLUBİYET

Hakemin işaretiyle başlayan müsabakada, kaslı sporcu rakibini hızlıca devirmek için tüm gücüyle hücuma geçti. Ancak rakibine göre daha zayıf olan rakip, gösterdiği inanılmaz teknik ve dirençle bu sert baskıyı püskürtmeyi başardı. Uzun süren ve nefes kesen mücadele boyunca tüm enerjisini tüketen kaslı sporcu, rakibinin bileğini bükemeyince kontrolü kaybederek maçı da kaybetti. Tekniğin kas gücüne üstün geldiği bu heyecan dolu maç, zayıf rakibin zaferiyle noktalandı.

GüncelYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • bekir yapici bekir yapici:
    Askerde ayagindaki postalla ancak 40-45 kilo agirliginda olan bir arkadasim vardi zayifliktan yürürken sallanirdi kogusta yapilacak bilek güresine katilmak istediginde güldürmüstü ancak koskoca alay karargahinda bilegini yatiracak babayigit cikmamisti. 7 0 Yanıtla
  • Abdulkadir ÖZLÜTÜRK Abdulkadir ÖZLÜTÜRK:
    Adı bilek güreşi, pazı güreşi değil. Pazılı adamlar bilek güreşi de genelde başarısızdır. 1 0 Yanıtla
  • Mecuc Yecuc Mecuc Yecuc:
    Sayın haber sağlayıcısı. Bu video fake. Zayıf adamın Instagram profili bu videolar ile dolu. Yapay zekadan çok destek alıyor. Biraz daha araştırın öyle paylaşın. Size lazım olan fake videolar ile halkı kandırmaksa o başka. 1 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    bence şike var :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
17:11
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’dan Özgür Özel’e “Siyasi zübük ve dolandırıcı“ suçlaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e "Siyasi zübük ve dolandırıcı" suçlaması
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:04:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei