Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü - Son Dakika
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Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü

18.04.2022 09:59
Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü

Yalova'da düzenlenen profesyonel kick-boks şampiyonasında Kastamonu'yu temsil eden Muhammed Farshad, rakibini nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yalova'da düzenlenen profesyonel kick-boks şampiyonasında Kastamonu'yu temsil eden Muhammed Farshad, rakibini nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yalova'nın ev sahipliğinde yapılan "King Of Kings (KOK) World Grand Prix" organizasyonunda Kastamonu'yu Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu eşliğinde kck-boks sporcusu Muhammed Farshad temsil etti. Farshad, final müsabakasında Gürcistanlı rakibi Elvin Kazımov'u ikinci rauntta nakavt ederek kariyerinde dokuzuncu galibiyetini aldı.Aynı zamanda büyük bir organizasyonda ilk defa profesyonel müsabakaya çıkan milli sporcular Serap Değirmenci, İranlı rakibi Zahra Tanha'yı, Hüseyin Eren Küçükoğlu da yine İranlı rakibi Yasin Sahahsavand'ı, Hasan Yöreci ise Muhammed Deha Kuşçu'yu mağlup ederek profesyonel kariyerlerine galibiyetle başladı.

"Artık 4 profesyonel sporcumuz oldu"

Milli Takımın yanı sıra

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün kick-boks antrenörü Emrah Şahanoğlu, organizasyon ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetler bizi çok sevindirdi. Emeklerimizin karşılığını ringde aldık. Profesyonel anlamda ilimizi temsil eden tek sporcumuz vardı. Artık 4 sporcumuz var. Bu sayı daha da artacak. İlimizi ve Ülkemizi profesyonel arenada daha büyük organizasyonlarda temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhammed Farshad'ın rakibini nakavtla yendiğine dikkat çeken Antrenör Şahanoğlu, "Üst üste yedinci galibiyetini aldı. Yurt dışından maç teklifleri gelmeye başladı. Bu bizi çok sevindirdi. Diğer taraftan ilk defa profesyonel müsabakaya çıkan sporcularımız üstün bir performans göstererek rakiplerini yendiler. Amatör maçlarda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunuyor. Ama profesyonel çok daha farklı zor bir alan. Ama bunu başarabildiklerini gösterdiler. Ben sporcularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde sporcularımız profesyonel de mücadele etmeye devam edecekler" diye konuştu.

"Profesyonel anlamda ilerlemeye devam edeceğiz"

Kastamonu'yu profesyonel arenada tanıtmaya devam edeceklerini belirten kick-boks Sporcusu Muhammed Farshad ise, "Konuşulacak çok fazla bir şey yok. Ben, bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun zamandır hazırlıklarımızı iyi derecede yaptık. Rakibimi iyi analiz ettim. Onu ilk rauntta çözmüştüm. Çalışmanın ve disiplinin karşılığını ikinci rauntta Gürcistanlı rakibimi nakavt ederek aldık diye düşünüyorum. Tekrar etmek gerekirse sponsorum, hocam, okulum ve bana destek veren güvenen, en önemlisi bağrına basan Kastamonu'ya şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü
Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü
Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü

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Kastamonu, Kick Boks, Yalova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonulu kick-boks sporcuları Yalova'dan başarıyla döndü - Son Dakika


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