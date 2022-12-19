Dünya Kupası'nda seremoniye damga vuran an! Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen kıyafet gündem oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda seremoniye damga vuran an! Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen kıyafet gündem oldu

19.12.2022 10:04

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaşırken kupa seremonisinde Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet olay oldu. Katar'da cübbe şeklindeki biştin özel ve resmi günlerde tercih edildiği, Messi'ye de bu nedenle giydirildiği ortaya çıktı. Futbolseverler ise Arjantinli süperstarın bu kıyafetle kupayı kaldırmasına tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek Katar'da tarih yazdı. Maç sonu kupa seremonisinde ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

36 YIL SONRA GELEN TARİHİ ZAFER

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Karşılaşmanın ardından kupayı almak için kürsüye çıkan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından "Bişt" adı verilen yöresel kıyafetin giydirilmesi ise olay oldu. Futbolseverler, sosyal medyada Lionel Messi'nin kupayı kaldırırken Arjantin forması yerine bişt ile görüntülenmesinin bir skandal olduğunu belirtti. Katar'da cübbe şeklindeki bişt özel ve resmi günlerde giyilirken, Messi'ye de tarihi kupa töreninde bu yüzden giydirildiği belirtildi.

Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor
Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor
Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor
Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor
Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor

BİŞT NEDİR?

Arapların giydiği farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt ise özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

YORUMLAR
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Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar... Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar... Dünya Kupası seremonisinde ilginç anlar! Messi'ye geleneksel kıyafet giydirdiler Dünya Kupası seremonisinde ilginç anlar! Messi'ye geleneksel kıyafet giydirdiler

Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda seremoniye damga vuran an! Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen kıyafet gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda seremoniye damga vuran an! Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen kıyafet gündem oldu - Son Dakika
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