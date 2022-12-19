Dünya Kupası'nda seremoniye damga vuran an! Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen kıyafet gündem oldu

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek Katar'da tarih yazdı. Maç sonu kupa seremonisinde ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

36 YIL SONRA GELEN TARİHİ ZAFER

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Karşılaşmanın ardından kupayı almak için kürsüye çıkan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından "Bişt" adı verilen yöresel kıyafetin giydirilmesi ise olay oldu. Futbolseverler, sosyal medyada Lionel Messi'nin kupayı kaldırırken Arjantin forması yerine bişt ile görüntülenmesinin bir skandal olduğunu belirtti. Katar'da cübbe şeklindeki bişt özel ve resmi günlerde giyilirken, Messi'ye de tarihi kupa töreninde bu yüzden giydirildiği belirtildi.

BİŞT NEDİR?

Arapların giydiği farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt ise özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.