Dünya Kupası seremonisinde ilginç anlar! Messi'ye geleneksel kıyafet giydirdiler - Son Dakika
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Dünya Kupası seremonisinde ilginç anlar! Messi'ye geleneksel kıyafet giydirdiler

18.12.2022 23:05

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası seremonisinde Katar Emiri, şampiyon Arjantin'in yıldızı Messi'ye yöresel bir kıyafet olan olan 'bişt' giydirdi. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 3-3'lük skorla penaltılara gitti. Arjantin penaltılarda maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verdi.

MESSİ'YE TRANSPARAN GİYSİ GİYDİRDİLER

Maç sonrası ise ilginç bir görüntü yaşandı. Kupayı alan ve arkadaşlarıyla sevinmeye giden Lionel Messi'ye, Katar Emiri transparan bir giysi giydirdi. "Bişt" adı verilen giysinin Katar'ın geleneksel bir kıyafeti olduğu aktarıldı.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası seremonisinde ilginç anlar! Messi'ye geleneksel kıyafet giydirdiler - Son Dakika
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