Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2) - Son Dakika
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Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2)

26.05.2022 22:22

Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip ediyor.

Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip ediyor.

-Kayserisporlu taraftarlar kent meydanını doldurdu

Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Kent meydanında maçı takip eden binlerce taraftar, meşaleler yakarak takımlarına destekte bulundu.

Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2)
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2)
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2)
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2)

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SPOR Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda izledi SPOR Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda izledi Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor (2) - Son Dakika
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