Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor - Son Dakika
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Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor

14.05.2022 10:46

- Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor Tayfun Canlı: "Kazdağlarından oksijen, Ege denizinden iyot eşliğinde spor yapıyoruz" Balıkesir'in Edremit Belediyesi eğitimin ve sporun yanında yer almaya devam ediyor.

- Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor

Tayfun Canlı: "Kazdağlarından oksijen, Ege denizinden iyot eşliğinde spor yapıyoruz"

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi eğitimin ve sporun yanında yer almaya devam ediyor. Edremit Belediyesi tarafından Altınkum, Akçay ve Güre Mahallesi'nde özellikle kadınların katılımı ile gerçekleştirilen spor aktivitesi yoğun ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi Spor İşleri Birimi bünyesinde görevli spor antrenörleri tarafından verilen spor eğitimlerinde her gün yüzlerce kişi hep birlikte spor yapıyor. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı da Altınkum Mahallesi sahilinde spor yapan ekibi ziyaret etti. Sağlıklı yaşam için suyun önemine dikkat çekmek için cam sulukların dağıtımını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde eğitimin ve sporun yanında olduklarını kaydeden Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Spor işleri birimimiz yaklaşık bir yıldır Altınkum ve Akçay sahilinde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Antrenörlerimizle birlikte burada hem Edremitliler, hem de misafir olarak gelenlerle her gün yaklaşık 250 kişi ile spor faaliyeti yapıyorlar. Sağlık için suyun önemine dikkat çekmek için cam şişe su mataralarını katılımcılara dağıttık. Bu etkinliğin yaygınlaştırılması yönünde talepler alıyoruz. Planlamasını hızlı bir şekilde yaparak diğer bölgelerimizde de bu faaliyetleri başlatacağız" dedi.

Kazdağları'nın eteklerinde bol oksijen ve Ege Denizinden iyot eşliğinde sağlık için bir araya gelindiğini ifade eden Canlı, "Her yaştan sporcularımız var. Ege Denizinden iyot kokusu ile Kazdağları'nın oksijenini soluyarak spor yapmaktan memnunlar. Bizlerde sporun, sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Antrenörlerimize ve katılımcılara teşekkür ederken, belediye başkanımızın selamlarını da iletiyorum" şeklinde konuştu.

Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor
Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor

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Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor CUDİ DAĞI'NIN ETEKLERİNDE RAKET SESLERİ YÜKSELECEK CUDİ DAĞI'NIN ETEKLERİNDE RAKET SESLERİ YÜKSELECEK

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kazdağlarının eteklerinde her gün yüzlerce kişi sahilde spor yapıyor - Son Dakika


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