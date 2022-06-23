Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede - Son Dakika
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Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede

23.06.2022 23:39
Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ın transferi için girişimlere başladı.

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ın transferi için girişimlere başladı.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle birçok oyuncusunu kaybetmiş ve bir dönemlik transfer yasağı almıştı. Transfer yasağını kaldırılması için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyaç duyan siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Kazımcan Karataş için gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Bugüne kadar Konyaspor, Beşiktaş, Westerlo gibi Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımın nabız yokladığı 19 yaşındaki sol bek için Altay yönetimi, gelen teklifleri az bularak geri çevirmişti. Kazımcan için Galatasaray da devreye girdi. Altay yönetimiyle masaya oturan Galatasaray'ın Kazımcan Karataş'ın bonservis bedeli için 24 milyon TL önerdiği iddia edilirken, Altay yönetiminden edinilen bilgilere göre kesinleşen bir anlaşma olmamasına rağmen transferde büyük aşama kaydedildiği öğrenildi.

Öte yandan, Galatasaray, 2019 yılında Kazımcan için bir kez daha Altay'ın kapısını çalmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

(Salih Yılmazsoy - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede - Son Dakika

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