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Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı

08.02.2022 23:41
Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı

Kedisini tekmelediği videosu ortaya çıkan Fransız futbolcu Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatıldı.

Kedisini tekmelediği videosu ortaya çıkan Fransız futbolcu Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki stoper, sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Zouma, gelen tepkilerin ardından özür diledi. West Ham United Kulübü ise davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı.

Essex polisi, görüntünün İngiltere'de kaydedilmiş olabileceği konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile irtibat halinde olduklarını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.???????

Zouma'nın, yaşananlara rağmen Premier Lig'in 24. haftasındaki Watford maçında sahaya ilk 11'de çıkması da tepki topladı.

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West Ham United, Premier Lig, Kurt Zouma, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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