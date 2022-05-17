Kime niyet, kime kısmet - Son Dakika
Üye Girişi

Kime niyet, kime kısmet

17.05.2022 10:39
Kime niyet, kime kısmet

Hareketsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde, gençlerin spor yapması amacıyla devlet imkanları ile yapılan pek çok tesis ve spor alanları kullanılmayınca ya çürüyüp gidiyor ya da başka amaçlarla kullanılıyor.

Hareketsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde, gençlerin spor yapması amacıyla devlet imkanları ile yapılan pek çok tesis ve spor alanları kullanılmayınca ya çürüyüp gidiyor ya da başka amaçlarla kullanılıyor. Aydın'ın pek çok köyünde olduğu gibi Efeler İlçe merkezine bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki futbol sahası, gençlerden ilgi görmeyince ineklere kaldı. Futbol sahasını otlamak için dolduran inekler renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve hayvancılığın oldukça yoğun olduğu köyde TÜİK verilerine göre 2013 yılından 2018 yılına kadar 2750 kişi yaşamını sürdürürken, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bölgede kurduğu yurtlarla birlikte köyün nüfus 2021 yılında 5 bin 957'ye ulaştı. 4 bin 161'i kadın bin 796'sı erkek olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köyde spor yapan genç kalmayınca, bir zamanlar çekişmeli maçların yaşandığı futbol sahası adeta otlak haline geldi. Atıl duruma düşen sahadan köyün gençleri faydalanmayınca bu defa inekler faydalanmaya başladı.

Işıklı Köyü'ndekine benzer durumun civardaki pek çok köyde yaşandığını belirten yöre sakinleri, genç neslin dijital oyun ve oyuncaklara adeta bağımlı hale geldiğini belirterek futbol oynayan genç sayısının bile azaldığını belirttiler.

(İbrahim Kılınç - İHA)

Kime niyet, kime kısmet
Kime niyet, kime kısmet
Kime niyet, kime kısmet
Kime niyet, kime kısmet
Kime niyet, kime kısmet

YORUMLAR
500
Ali Yasak kimdir? Drej Ali'nin yeğeni Kadir Yasak kimdir? Ali Yasak kimdir? Drej Ali'nin yeğeni Kadir Yasak kimdir? Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım! Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kime niyet, kime kısmet - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kime niyet, kime kısmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement