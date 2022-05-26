Kırkpınar'da başpehlivana bu yıl 75 bin lira para ödülü verilecek - Son Dakika
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Kırkpınar'da başpehlivana bu yıl 75 bin lira para ödülü verilecek

26.05.2022 14:23
Kırkpınar'da başpehlivana bu yıl 75 bin lira para ödülü verilecek

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek belediye ödülleri ile pehlivan yolluk ve tur ücretleri belirlendi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek belediye ödülleri ile pehlivan yolluk ve tur ücretleri belirlendi. Geçen yıl 60 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 75 bin liraya çıkarıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kategorilerinde dereceye girenler ile en iyi peşrev çeken pehlivana ödül verilecek.

Geçen yıl 60 bin lira olan başpehlivanlık ödülü artırıldı. Şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 75 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek. Başpehlivan ikincisine 48 bin lira, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 25'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecek.

Belediye ayrıca kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara yolluk ücreti ile tur atlayan pehlivanlara tur ücreti de ödeyecek.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü minik boy güreşçilerin çayıra çıkmasıyla başlayacak.

Başaltı ve baş güreşleri ise 2 Temmuz Cumartesi ve 3 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Türkiye'nin başpehlivanı ise pazar günü organizasyonun son müsabakasında güreşen iki başpehlivandan kazanan olacak.

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Kaynak: AA

Edirne, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da başpehlivana bu yıl 75 bin lira para ödülü verilecek - Son Dakika


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