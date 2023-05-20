Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için golcü santrafor arayışına girdi! İlk aday Tottenham'ın kaptanı Harry Kane - Son Dakika
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Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için golcü santrafor arayışına girdi! İlk aday Tottenham'ın kaptanı Harry Kane

20.05.2023 18:08

Ara transfer döneminde takıma dahil ettiği Hollanda'lı Wout Weghorst'tan istediği performansı alamayan Manchester United, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Kane bu sezon, 30 gol atarken 5'de gol pası verdi.

Premier Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Manchester United, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

WEGHORST, ETKİSİZ KALDI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Weghorst'tan istediği performansı alamadığı için Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kane'yi yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Harry Kane için temaslarını sıklaştıran United, Tottenham'ın oyuncuyu bedava kaybetme korkusundan faydalanmak istiyor.

30 GOL ATTI

Tottenham ile bu sezon toplamda 48 mücadelede forma giyen Kane, söz konusu maçlarda 30 gol atıp 5 de asist kaydetti.

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Harekete geçtiler! Weghorst'tan istediğini alamayan United, yıldız ismi gözüne kestirdi Harekete geçtiler! Weghorst'tan istediğini alamayan United, yıldız ismi gözüne kestirdi

Manchester United, Harry Kane, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için golcü santrafor arayışına girdi! İlk aday Tottenham'ın kaptanı Harry Kane - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için golcü santrafor arayışına girdi! İlk aday Tottenham'ın kaptanı Harry Kane - Son Dakika
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