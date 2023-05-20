Premier Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Manchester United, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Weghorst'tan istediği performansı alamadığı için Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kane'yi yakından takip ediyor.
2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Harry Kane için temaslarını sıklaştıran United, Tottenham'ın oyuncuyu bedava kaybetme korkusundan faydalanmak istiyor.
Tottenham ile bu sezon toplamda 48 mücadelede forma giyen Kane, söz konusu maçlarda 30 gol atıp 5 de asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için golcü santrafor arayışına girdi! İlk aday Tottenham'ın kaptanı Harry Kane - Son Dakika