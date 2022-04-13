Kısa kulvar sürat patenindeki başarı tesadüf değil - Son Dakika
Üye Girişi

Kısa kulvar sürat patenindeki başarı tesadüf değil

13.04.2022 10:58
Kısa kulvar sürat patenindeki başarı tesadüf değil

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında elde edilen başarıların sistemli çalışmanın, planlamanın sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında elde edilen başarıların sistemli çalışmanın, planlamanın sonucu olduğunu ifade etti.

Gökhan Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. Federasyonda 4 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü, öncesinde iki yıl da yönetimde yer aldığını belirten Özdemir, 2006 ve 2010'da tek kadınlarda Tuğba Karademir, 2014 ve 2018'de buz dansında Alper Uçar-Alisa Agafonova çiftinin olimpiyatlara katıldığını dile getirdi.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda Furkan Akar'ın temsil ettiğini ve Pekin 2022'de 6. olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Short track ülkemizde 2009-2010'da faaliyete geçmiş bir branş ama dünyada 100 yılı aşkın geçmişi var. Bizde yeni bir branş. Bu nedenle bu branştaki başarı, olimpiyatlardaki temsil bizim için çok önemli. Bundan önce short trackta önemli bir başarımız yoktu. Çeyrek finalde kalan bir durumumuz vardı ama artık Avrupa'da, dünyada yarı final, final A, final B kaymaya başladık. En son Furkan Akar ile olimpiyatlarda çok değerli bir başarı elde ettik. Çok kısa zaman önce de Dünya Şampiyonası'nda yine 6. oldu."

"Biz bunları tesadüf olarak görmüyoruz." diyen Özdemir, "Bu planlamayı 4 yıl önce yaptık. Yönetime geldik, 4-5'inci aydan sonra short track ile ilgili çok ciddi bir yapılanmaya gittik. Merkezimizi Erzurum tayin ettik. Türkiye'nin en iyi 5-6 sporcusunu Erzurum'a gönderdik. Burada yurt dışından getirdiğimiz, olimpiyatlara sporcu kazandırmış hocalarımızın eşliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın TOHM sistemini de kullanarak, üniversitelerden de destek alarak çok ciddi bir planlamayla bugünlere geldik. O nedenle bu bir tesadüf değil, çalışmanın, planlamanın sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Özdemir, altyapıya da yatırım yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Altyapıya çok önem verdik. Altyapıda 9 ile 14 yaş arasında çok ciddi sayıda sporcumuz var. Biz federasyonların, sporcuların tabii ki en büyük hayali olimpiyatlara katılabilmek, olimpiyat madalyası alabilmek. Bu bir hayaldi. Altyapıdaki sporcularımızın, genç, olimpik sporcularımızın da hayaliydi. Olimpiyatlara sporcumuzun katılması, aynı zamanda da altıncılık gibi bir derece almasıyla artık bunun hayal olmadığı, başarılabileceği inancı doğdu. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla olimpiyatlara katılabileceği inancı bütün sporcularımızda oluştu."

Buz dansında pandeminin de etkisiyle bu yapılanmayı Türkiye'de son 2,5 yılda çok ciddi bir şekilde yapamadıklarını anlatan Özdemir, "Alper Uçar, ABD'de spor kulübünde antrenörlük yapıyor. Kendi bir sistemi var. En iyi iki sporcumuzu onun yanına gönderdik. Onun nezaretinde dünya ve Avrupa'ya katıldılar. Bundan sonraki dönemde buz dansının Türkiye'deki organizasyonunu da yapacağız. Hedefimiz, bundan sonraki olimpiyatlara hem artistik buz pateni hem de short track kategorisinde takım halinde gidebilmek. Bunun planlamalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, 2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini vurgulayarak, "Olimpiyatların ardından Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz madalyaydı. Furkan için mutlaka madalya, kürsü istiyorduk. 2026 Kış Olimpiyatları için zaten tek hedefimiz madalya. Daha önceki hedefimiz olimpiyatlara katılmaktı ama artık 2026'da madalyayı, kürsüyü hedefliyoruz." diye konuştu.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nun 17 Nisan'da düzenleneceğini hatırlatan Özdemir, göreve yeniden neden talip olduğuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Dört yıllık bir dönemde başkanlık yaptım. Bunun 2,5 yılı pandemi nedeniyle çok zorlu geçti. Bu, bizim projelerimizin hepsini yapmamıza engel oldu. Düşündüklerimizin belki yüzde 50'sini gerçekleştirebildik. Projelerimiz yarım kaldı. Benim bir dönem daha aday olmamın en büyük sebebi, yarım kalan projelerimizin tamamlanması adınadır. Bu süreç içerisinde de neleri yapabileceğimizi en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı gibi düşünülebilir. Her branşta hedefimiz olan olimpiyatlar için tüm altyapıyı oluşturduk. Bunun devamını getirmek adına aday oldum. Nasip olur da tekrar başkan seçilirsem, devamını getirip tamamlayacağım."

Büyükşehirlerde tesis sıkıntısı yaşadıklarına değinen Özdemir, hayalinin federasyona kamp merkezi kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor

Dünya Şampiyonası, Anadolu Ajansı, Gökhan Özdemir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kısa kulvar sürat patenindeki başarı tesadüf değil - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:19 Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kısa kulvar sürat patenindeki başarı tesadüf değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement