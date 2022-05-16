Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

16.05.2022 15:11
Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Muratpaşa'nın 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, 3 maçı 3 nakavtla bitirerek şampiyon oldu.

Muratpaşa'nın 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, 3 maçı 3 nakavtla bitirerek şampiyon oldu. Dünya Kupası şampiyonu için Muratpaşa Belediyesi'nde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hasan Mert Kızıl, klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan. Bunun karşılığında da dünya şampiyonu olarak şehrimize gurur yaşatıyor" dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtına' lakaplı kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ringe çıktı. Büyükler 94 kilogram light contact kategorisinde mücadele eden Kızıl, 3 maçı 3 nakavtla tamamlayarak Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Muratpaşa'nın 'Kızıl Fırtınası' için belediyede tören düzenlendi. Kupası ve madalyasıyla belediyeye gelen Kızıl'ı, Belediye Başkanı Ümit Uysal karşıladı. İstanbul'da gelen Dünya Kupası şampiyonluğu konfetiler ve çiçeklerle kutlandı. Başkan Uysal, "Hasan Mert Kızıl çok özel bir sporcu. Yakından kendisini izleme, tanıma fırsatı buldum. İşine çok önem veren, günün her dakikasına ayrı özen gösteren müthiş disiplinli ve uzun saatler çalışan bir insan. Klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan. Bunun karşılığında da dünya şampiyonu olarak şehrimize gurur yaşatıyor" diye konuştu.

Kızıl ise Başkan Uysal'a kendisine olan inancı ve desteği dolayısıyla teşekkür ederek, "En iyi şekilde belediyemizi ve kulübümüzü temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

(İHA)

Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

YORUMLAR
500
Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu Kick Boks Dünya Kupası'nda Tuncelili sporculardan büyük başarı Kick Boks Dünya Kupası'nda Tuncelili sporculardan büyük başarı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıl Fırtına lakaplı Hasan Mert Kızıl, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement