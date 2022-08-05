Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da - Son Dakika
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Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da

05.08.2022 21:25
Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak kiralık olarak Tuzlaspor forması giydi. Geçtiğimiz sezon mavi-beyazlılarla 29 maça çıkan Tayfun Aydoğan, 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Kocaelispor, resmi sosyal medya hesabından Tayfun Aydoğan'ı 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da - Son Dakika

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