Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 20:13
Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor, 32. haftada karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor, 32. haftada karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de üst üste kritik puanlar kaybeden Kocaelispor, Bandırma hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Fırat Gül'ün de katılımıyla yoğun bir antrenman gerçekleştirdi. Körfez ekibi küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Denizlispor ve Bursaspor'a art arda mağlup olmuştu. Körfez ekibi bu hafta ise üst lige yükselme potasında olan Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bandırma ekibi ligde 55 puanla 3. sırada bulunuyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Kocaelispor'un maçtan tek beklentisi galip gelmek.

Bandırma ile oynanacak maçı değerlendiren Teknik Direktör Fırat Gül, "Bandırma zor bir rakip, ne yaptığını bilen bir rakip. Yukarıda olmaları tesadüf değil. Sezon başından beri aynı istek, arzu ve oyun planıyla oynayan bir takım. Enerjisi çok yüksek bir takım. Aynı dilden cevap vermemiz lazım. İnşallah da istediğimiz skoru alacak oyunu oynayacağız o maçta" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kocaelispor resmen Fırat Gül'e emanet Kocaelispor resmen Fırat Gül'e emanet Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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