Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika
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Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından

16.04.2022 19:13
Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, kendileri için sevindirici bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, kendileri için sevindirici bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiklerinden bu yana 3 antrenman ve toplantıyla bu maça hazırlandıklarını dile getirerek, futbolcuların sahada ciddi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Futbolcuların istedikleri oyun planını sahaya yansıttığını ifade eden Gül, "Taktik ve oyun planı önemli. Bunların ötesinde futbolcuların enerjisi, coşkusu, sahaya yansıttıkları karakter daha önemli. Bugün taraftarlarımızla beraber çok iyi bir galibiyet aldık. Onlar da bizi maçın başından sonuna kadar destekledi. Bundan sonraki maçlarda da aynı atmosferi korumayı ümit ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreci iyi bir şekilde tamamlayıp, sezonu güzel bir finalle kapatacağız." diye konuştu.

Gürsel: "Bir türlü oyuna giremedik"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, istek ve arzularının Kocaelispor kadar olmadığını kaydetti.

İlk yarı hareketsiz kaldıklarını aktaran Gürsel, şöyle konuştu:

"O mücadeleyi, isteği ve arzuyu sahada göstermezsek, sonucunda daböyle 2 gol yeriz. Kocaelispor, 2-1 öne geçtikten sonra profesyonelliğin bütün imkanlarını kullandı. Kaç kere oyunun durduğunu hatırlamıyorum. Her şeyi kullandılar. Bizi soğuttular ve bir türlü oyuna giremedik. İstediğimiz baskıyı kuramadık. Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu maçtan çok iyi dersler alıp, yine eski oyun sistemimize, istek, arzu ve mücadelemize dönmemiz lazım. Zaten oyun kalitemizi sahaya yansıttığımızda her maçı kazanabilecek güçteyiz. Önümüzdeki 5 maçı kazanacak gücümüz var. Çocuklara inanıyorum. Bu haftadan sonra çabuk bir şekilde ayağa kalkarız."

Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından

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Kaynak: AA

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