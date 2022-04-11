Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi - Son Dakika
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Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

11.04.2022 12:22
Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

KOCAELİSPOR'da alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

KOCAELİSPOR'da alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından 17'nci sıraya kadar gerileyen Kocaelispor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Altıparmak ve kulüp yöneticileri gece geç saatlerde toplantı yaptı. Uzun süren toplantının ardından kulüp yönetimi ve Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.


Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
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Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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