Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya - Son Dakika
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Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya

26.05.2022 12:12
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Kayseri Atletizm İl Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Kayseri Atletizm İl Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Mayıs'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada özel sporculardan İbrahim Dökmeci 100 metre ve 200 metre koşuda 2 altın, Burcu İrem Saka disk ve gülle atmada 2 altın, Osman Sarıkaya 100 metre ve 200 metre koşuda 1 altın 1 gümüş, Ali Çiçek gülle atma ve 100 metre koşuda 2 bronz, Tuğba Tektaş 100 metre ve 200 metre koşuda 2 gümüş, Cemal Gündüz disk ve gülle atmada 2 gümüş, Furkan Yıldırım ise disk ve gülle atmada 2 bronz madalya aldı.

Sporculardan Burcu İrem Saka, Cemal Gündüz ve İbrahim Dökmeci, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya
Kocasinan'ın özel sporcularından 14 madalya

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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