Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Leicester City- Roma ve Feyenoord- Olimpik Marsilya yarı finalde karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam tamamlandı. Leicester City, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı PSV'yi 2-1, Roma ilk maçta 2-1 yenildiği Bodo/Glimt ekibini 4-0, Feyenoord ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Slavia Prag'ı 3-1 ve O. Marsilya ilk maçta 2-1 mağlup ettiği PAOK'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlarla Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşti. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL