Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma - Son Dakika
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Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma

26.05.2022 01:18
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon İtalyan ekibi Roma oldu.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon İtalyan ekibi Roma oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare Stadyumu'nda karşı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında Roma 32. dakikada Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti ve İtalyan ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Hollanda temsilcisi Feyenoord, beraberlik için baskısını artırsa da iki kez direğe takıldı ve beraberlik şansını kaçırdı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca Roma kupanın sahibi oldu. Öte yandan Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, maça ilk 11'de başlarken 88'inci dakikada yerini Patrik Walemark'a bıraktı. - İSTANBUL

Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma

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Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Roma oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Roma oldu
Kaynak: İHA

Feyenoord, İtalyan, UEFA, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma - Son Dakika


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