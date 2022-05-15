Halk Koşusu yapıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Yarı Maratonu kapsamında Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen ve 7 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarış, kent merkezindeki 2,7 kilometrelik parkurda yapıldı. Koşunun startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan yarışa başlayan vatandaşlar, belirlenen istikametlerde koştuktan sonra tekrar başlangıç noktasına ulaştı.

Koşuyu bitiren bütün vatandaşlara tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası hediye edildi.