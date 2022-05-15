Konya'da yarı maraton coşkusu - Son Dakika

- Konya'da yarı maraton coşkusu

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 22 farklı ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarı maratonun ve 21 kilometre yarışının startını veren, halk koşusuna Konyalılarla birlikte katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maratona ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Spor Konya Projesi çerçevesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu yoğun katılımla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.00'da önce 10 kilometre koşusunun ardından 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun startını verdi. Yarışlarda Türkiye ile birlikte 22 ülkeden 2 bin atlet kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular para ödülü kazanırken, yarışlar sonunda Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Baykan, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile protokol üyeleri verdi.

Maraton halk koşusu ile tamamlandı

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun katılımın olduğu Uluslararası Konya Yarı Maratonu saat 13.00'teki 2,7 kilometrelik halk koşusu ile tamamlandı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayıp biten ve Konya protokolünün de katıldığı koşuya her yaştan yaklaşık 7 bin Konyalı sporsever katıldı. Halk koşusunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

"İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum"

Halk koşusuna katılan Başkan Uğur İbrahim Altay, maratona gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. Özellikle pandemi döneminde herkesin hareketsizliğe alıştığına dikkat çeken Başkan Altay, "Hareket konusunda bir farkındalık oluşturmak gerekiyordu. Konya Yarı Maratonu bunun için iyi bir başlangıç oldu. Yaptığımız her işi bir sosyal sorumluluk anlayışıyla yapıyoruz. SOBE ile birlikte yaptığımız bu programda elde edilen gelir de otizimli çocuklarımızın geleceğine ışık oluşturacak. Bu konu da en az maraton kadar önemli" dedi.

Maratonu 'Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla yaptıklarını, çünkü Konya'nın Türkiye'nin merkezinde bir şehir olduğunu belirten Uğur İbrahim Altay, "İnsanlarımız böylece hareketli olmaya başladı. Ayrıca 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti, 2023 Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız çok önemli bir organizasyona hazırlanıyor. 9 Ağustos'ta 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimizde gerçekleşecek. Bugüne kadar Konya'da yapılan en önemli spor organizasyonu olacak. Bugünkü etkinliklerle de şehrimize buna alıştırmayı arzu ediyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Maratona katıldıkları için mutlu olduklarını belirten yerli ve yabancı sporcular da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Halk koşusunun ardından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen Buray konseri de ilgiyle takip edildi. 10 Kilometre Koşusu ve 21 Kilometre Koşusu'nun kazananları ile ilgili bilgiye "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabiliyor.