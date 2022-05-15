Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı

15.05.2022 14:20

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Yarı Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Yarı Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen, 22 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda derece elde eden sporcular için ödül töreni yapıldı.

Organizasyonda kadın ve erkeklerde birinci olan atletlere 15 bin lira, ikincilere 12 bin 500 lira, üçüncülere ise 10 bin lira para ödülü verildi.

Sporculara ödülleri, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı
Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı
Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı
Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konya Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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