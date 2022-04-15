Konyaspor Başkanı Özgökçen, iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Özgökçen, iftarda konuştu Açıklaması

15.04.2022 23:33
Konyaspor Başkanı Özgökçen, iftarda konuştu Açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnşallah sonunu da getiririz. Arkadaşlar mücadelelerini sonuna kadar gösteriyor.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnşallah sonunu da getiririz. Arkadaşlar mücadelelerini sonuna kadar gösteriyor." dedi.

Özgökçen, bir restoranda düzenlenen iftar programında, sezon başından bu yana hakemlere güven konusunda net duruş ortaya koyduklarını söyledi.

Kendini yetiştiremeyen, hakemlik noktasında yetersiz kalanların dinlendirilmesi gerektiği görüşünü yineleyen Özgökçen, "Diğer bir şerhimiz de kötü niyetli olan, belli takımlara sistematik hatalar yapan arkadaşların kötü niyetleri devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde çekinmemiz söz konusu değil." diye konuştu.

"Referans çizginin çizilmemesi biraz kafamı karıştırdı"

Özgökçen, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor, 3 puanı almıştır, onunla ilgili hiçbir problem söz konusu değil. Kırmızı kartlar doğrudur, yanlıştır, fauller görülmüştür, görülmemiştir, onlara bir şey demiyorum. Maçtan sonra kırmızı kartların yanlış olduğunu herkes ifade etti ama onlara takılmıyorum. Çaykur Rizespor maçında atılan ilk golde VAR teknolojisinin olduğu dönemde ofsayt ile ilgili ilk defa hata yapılıyor. O referans çizgi niye çizilmedi, anlayamadım. Kafama tek takılan nokta o. Ofsayt olduğunda ve olmadığında referans çizgi çiziliyor. Referans çizginin çizilmemesi biraz kafamı karıştırdı."

"Keyfini süreceğimiz bir sezon yaşadık"

Çok büyük mücadele içine girdiklerini anlatan Özgökçen, "Bugün, 'Şampiyonlar Ligi' diyoruz. Bu yıl Konyaspor'un tarihinde hiç yaşamadığı bazı anlar yaşadık. Trabzon'a şampiyonluk maçına gittik. Fenerbahçe maçı da çok önemliydi. Esasında keyfini süreceğimiz bir sezon yaşadık. İnşallah sonunu da getiririz. Arkadaşlar mücadelelerini sonuna kadar gösteriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etme gayreti içerisindeyiz. El ele verdiğimiz takdirde Konyaspor daha güzel günlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

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Konyaspor, Rizespor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Özgökçen, iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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